L'année dernière, l'entreprise a vu ses ventes plus que doubler, en partie grâce à l'acquisition de Scienion, mais aussi grâce à la croissance interne qui a atteint 48%. Dans le même temps, l'Ebitda est entré en territoire positif. Le management entend continuer à investir pour assurer une poursuite de la dynamique de croissance. Le titre a gagné plus de 180% en un an.