CELLNEX TELECOM : Barclays dégrade sa recommandation

Barclays dégrade sa recommandation sur Cellnex Telecom de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 48 à 35 euros, déclarant voir 'au cours des 12 à 18 prochains mois, les vents favorables devenir des vents contraires'.



'Nous aimons le modèle TowerCo et pensons que Cellnex offre un fort potentiel structurel de génération de FCF dans les années à venir. Il se traite également à une valorisation bien inférieure à celle des transactions privées dans son secteur', pointe le broker.



