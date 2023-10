CELLNEX : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 46,4 E suite à l'accord avec les pays nordiques et la Pologne.



' L'opération sur les pays nordique permet de compenser immédiatement le rachat de la Pologne. La monétisation a des niveaux de multiples élevés est une bonne chose à un moment où la rentabilité est au centre des préoccupations mondiales ' indique UBS.



L'analyste estime que de nouvelles initiatives pourraient donner naissance à des catalyseurs à plus court terme ainsi qu'à un profil de croissance plus élevé à long terme.



