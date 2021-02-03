Altice France-Accord d'exclusivité pour vendre sa participation dans Hivory à Cellnex

3 février (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:
* ALTICE FRANCE A CONCLU UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ POUR VENDRE
SA
PARTICIPATION DANS HIVORY À CELLNEX
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU COURS DU SECOND
SEMESTRE
2021, APRÈS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES
HABITUELLES
* ACCORD D'EXCLUSIVITÉ POUR VENDRE SA PARTICIPATION DE
50,01% DANS
HIVORY À CELLNEX POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE IMPLICITE DE 100%
DE 5,2 MILLIARDS D'EUROS
Texte original: https://bit.ly/2LiHpRy
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(Rédaction de Gdansk)