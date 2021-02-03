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CELLNEX TELECOM, S.A.

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Altice France-Accord d'exclusivité pour vendre sa participation dans Hivory à Cellnex

03/02/2021 | 17:53
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3 février (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:

* ALTICE FRANCE A CONCLU UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ POUR VENDRE SA PARTICIPATION DANS HIVORY À CELLNEX

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2021, APRÈS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES HABITUELLES

* ACCORD D'EXCLUSIVITÉ POUR VENDRE SA PARTICIPATION DE 50,01% DANS HIVORY À CELLNEX POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE IMPLICITE DE 100% DE 5,2 MILLIARDS D'EUROS Texte original: https://bit.ly/2LiHpRy Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 1 603 M 1 927 M -
Résultat net 2020 -46,9 M -56,4 M -
Dette nette 2020 3 797 M 4 566 M -
PER 2020 -503x
Rendement 2020 0,15%
Capitalisation 23 925 M 28 773 M -
VE / CA 2020 17,3x
VE / CA 2021 15,7x
Nbr Employés 1 610
Flottant 82,2%
Graphique CELLNEX TELECOM, S.A.
Durée : Période :
Cellnex Telecom, S.A. : Graphique analyse technique Cellnex Telecom, S.A. | Zone bourse
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Tendances analyse technique CELLNEX TELECOM, S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 64,25 €
Dernier Cours de Cloture 49,17 €
Ecart / Objectif Haut 70,8%
Ecart / Objectif Moyen 30,7%
Ecart / Objectif Bas 1,69%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Tobías Martínez-Gimeno Chief Executive Officer & Executive Director
Bertrand Boudewijn Kan Non-Executive Chairman
Sergio Tórtola Pérez Operations Director
José Manuel Aisa Mancho CFO & Director-Corporate Development
Pierre Blayau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CELLNEX TELECOM, S.A.0.10%28 773
SOFTBANK CORP.5.41%61 032
BHARTI AIRTEL LIMITED17.74%44 818
SAFARICOM PLC2.63%12 925
TELE2 AB3.91%9 255
MTN GROUP LIMITED2.96%7 448
RUBRIQUES
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+33 (0)4 78 30 41 42
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