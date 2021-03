Cellnex Telecom S A : La valeur du jour en Europe CELLNEX va procéder à une augmentation de capital de 7 milliards d'euros

Cellnex (-2,06% à 45,72 euros) trébuche à la bourse madrilène ce matin, après l'annonce d'une augmentation de capital avec droit préférentiel d'environ 7 milliards d'euros. Le géant espagnol des tours de téléphonie mobile prévoit en effet d'émettre 192,62 millions d'actions nouvelles au prix de 36,33 euros l'unité, ce qui représente une décote de 17 % par rapport au prix théorique ex-droit ("theoretical ex-rights price") sur la base du cours de clôture d'hier (46,68 euros).



Tous les actionnaires de Cellnex qui ont acquis des actions jusqu'au 31 mars 2021 inclus et dont les transactions ont été enregistrées dans Iberclear jusqu'au 6 avril 2021 inclus se verront accorder des droits préférentiels de souscription. Un droit préférentiel de souscription sera accordé pour chaque action existante.



Certains actionnaires, administrateurs et membres de la direction se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à 27% des actions nouvellement émises.



Il s'agit de la quatrième augmentation de capital que réalise Cellnex depuis 2019. Les précédentes ont permis de lever 1,2 milliard, 2,5 milliards et 4 milliards d'euros respectivement. "Dans les trois cas, la demande a largement dépassé la taille de l'offre et près de 100 % des détenteurs ont exercé leurs droits préférentiels de souscription", explique le groupe de télécommunication.



L'espagnol prévoit prévoit d'utiliser le produit de cette nouvelle augmentation pour financer un portefeuille de projets jusqu'à environ 18 milliards d'euros dans les 18 mois suivant l'opération. 9 milliards d'euros ont déjà été engagés pour différentes acquisitions, dont celle de Polkomtel Infrastruktura en Pologne, d'Hivory en France et l'intégration des sites de Deutsche Telekom aux Pays-Bas.



Pour rappel, Cellnex avait annoncé début février avoir signé un accord exclusif avec Altice et Starlight Holdco en vue d'acquérir Hivory, le premier opérateur d'infrastructures de télécommunications en France avec quelques 10 500 sites. L'accord prévoyait un investissement initial d'environ 5,2 milliards d'euros.



Depuis son introduction en bourse en mai 2015, le géant des tours de télécommunication a annoncé des investissements et des engagements d'investissement jusqu'en 2030 à hauteur de 36,5 milliards d'euros. Il prévoit l'acquisition ou la construction d'environ 117 000 sites dans les 12 pays, en plus des quelque 10 400 sites que la société possédait au moment de son introduction en bourse.