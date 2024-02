L'entreprise espagnole Cellnex a annoncé jeudi une hausse de 14 % de son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2023, à 3 milliards d'euros (3,24 milliards de dollars), grâce à une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires et à un flux de trésorerie disponible devenu positif plus tôt que prévu.

Le plus grand opérateur de tours de téléphonie mobile d'Europe a néanmoins enregistré une perte nette de 297 millions d'euros, soit le même montant qu'en 2022, en raison de l'impact des amortissements et des coûts financiers liés à des acquisitions antérieures. (1 $ = 0,9254 euros) (Reportage de Joan Faus, édition d'Andrei Khalip)