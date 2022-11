Les bénéfices de base de Cellnex sur neuf mois augmentent de 45 %, mais les perspectives sont légèrement revues à la baisse.

Alors que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a bondi à 1,94 milliard d'euros (1,97 milliard de dollars), elle a tout de même enregistré une perte nette de 255 millions d'euros, plus importante que les 145 millions d'il y a un an, car ses coûts d'amortissement ont bondi de 52 % et les coûts financiers des acquisitions de 2021 ont augmenté de 28 %.

Cellnex s'attend maintenant à ce que l'EBITDA ajusté termine l'année 2022 entre 2,61 milliards et 2,66 milliards d'euros, en dessous d'une estimation précédente de 2,65 milliards-2,7 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires annuel devrait atteindre 3,405 milliards à 3,455 milliards d'euros, contre 3,46 milliards à 3,51 milliards d'euros estimés précédemment.

(1 $ = 0,9849 euros)