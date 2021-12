LEAD 1-Coronavirus-Feu vert de l'AEM au traitement de GSK par anticorps monoclonaux

(Actualisé avec précisiosn)

PARIS, 16 décembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi recommander l'autorisation du Xevudy (sotrovimab) un traitement du COVID-19 à base d'anticorps monoclonaux mis au point par le laboratoire britannique GSK , en partenariat avec la biotech américaine Vir Biotechnology.

Le comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'AEM a préconisé l'utilisation de ce traitement monodose injectable, à base de copies d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 obtenues par génétique, chez les patients souffrant d'une forme légère à modérée de COVID-19 ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène et susceptibles de développer une forme grave.

Selon l'AEM, au vu de tests réalisés en laboratoire, Xevudy devrait s'avérer efficace contre différents variants du coronavirus, dont Omicron.

Xevudy est le troisième traitement du COVID-19 à base d'anticorps monoclonaux validés dans l'Union européenne, après le feu vert accordé le mois dernier au Regkirona (regdanvimab) de Celltrion et au Ronapreve (casirivimab et imdevimab) de Roche et Regeneron.

