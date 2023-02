Cellular Goods dégringole en se retirant de l'acquisition de Cannary

Cellular Goods PLC - société de produits de consommation cannabinoïdes basée à Londres - Fin des négociations pour son projet d'acquisition de Cannaray Brands Ltd & Love CBD Health Ltd auprès de Cannaray Ltd. Ces sociétés sont des filiales de Cannary Ltd. Elle déclare que "suite à des changements dans la transaction elle-même, il n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de poursuivre."

En septembre, Cellular Goods a déclaré qu'elle avait accepté de payer 14,2 millions de livres sterling, soit 1 million de livres sterling en espèces et "un certain nombre" de nouvelles actions Cellular pour les deux sociétés. Les marques proposent une gamme de produits à base de cannabidiol ingérable publiée sur le registre britannique des nouveaux aliments et sont vendues dans 1 500 points de vente au détail et sur des sites Web de marques s'adressant directement aux consommateurs.

"Parallèlement à la transaction, la société a examiné de manière proactive sa gamme de produits, sa proposition, ses finances, sa stratégie et ses opportunités. Elle continuera à se concentrer sur le développement et l'expansion du modèle commercial de la société et à positionner la société pour une croissance à long terme", indique Cellular Goods.

Cours actuel de l'action : 0,54 pence, en baisse de 17% mercredi à Londres

Variation sur 12 mois : moins 90%.

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

