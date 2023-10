(Alliance News) - Cellular Goods PLC a déclaré mercredi qu'elle était devenue la première marque de soins de la peau à base de cannabigérol dans le cadre de la promotion "Pick and Mix" et "Check Out" de Sephora UK.

La marque londonienne de soins de la peau à base de cannabidiol a déclaré que son sérum pour le visage serait disponible dans le cadre du programme à partir de la fin octobre, marquant la première occasion de tirer parti de sa stratégie de vente au détail au sein de Sephora pour stimuler la croissance de la clientèle.

Cellular Goods a déclaré que cette stratégie comprend l'expansion de ses canaux de vente et le renforcement de sa collaboration avec des points de vente établis en ligne et dans la rue.

"Je suis ravi que nos produits fassent partie de la campagne de promotions d'automne de Sephora UK cette année. La participation à ces promotions est un excellent moyen pour notre marque et nos produits de gagner en visibilité et en attrait auprès des clients nouveaux et existants", a déclaré Darcy Taylor, directeur général par intérim.

"Le fait de figurer sur l'ensemble du matériel promotionnel de la campagne d'automne de Sephora UK sera un puissant catalyseur de la croissance des ventes et du chiffre d'affaires. Notre participation au programme d'échantillonnage de Sephora fait partie de notre stratégie continue d'acquisition de clients, afin d'accroître la notoriété de nos produits et de développer les canaux de vente existants."

Les actions de Cellular Goods étaient en baisse de 4,0 % à 0,41 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

