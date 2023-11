Cellular Goods PLC - marque londonienne de soins de la peau à base de cannabidiol - annonce que sa gamme de soins "Look Better" est désormais disponible en France et en Allemagne sur son site de commerce électronique. Les produits comprennent le sérum rajeunissant pour le visage, la crème de nuit rajeunissante et l'huile nourrissante pour le visage. Le directeur général par intérim déclare : "Alors que nous commençons à prendre de l'élan pour la période de pointe des achats de Noël, Cellular Goods continue à se concentrer sur l'élargissement de l'accès mondial à notre gamme de soins de la peau "Look Better". Nous sommes heureux d'avoir ouvert notre site de commerce électronique à nos clients français et allemands, et nous voulons continuer à étendre la distribution de nos produits anti-inflammatoires révolutionnaires à base de CBG afin de générer une croissance incrémentielle des revenus dans les marchés favorables au CBG.

Cours actuel de l'action : 0,40 pence, en baisse de 16 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 76 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

