Cellularline SpA est une entreprise italienne qui conçoit, distribue et commercialise une large gamme de produits répartis en trois lignes de produits : Rouge, Noir et Bleu. La ligne de produits Rouge comprend des accessoires multimédia, tels que des étuis, des housses, des supports pour voiture, des protections d'écran, des câbles d'alimentation, des chargeurs de batterie portables, des câbles de données et de chargement, des écouteurs, des oreillettes, des haut-parleurs et des produits technologiques portables. La ligne de produits noire couvre tous les produits et accessoires liés aux motos et aux vélos, y compris les interphones et les supports pour smartphones, entre autres. La ligne de produits bleue comprend les produits de marques tierces commercialisés en Italie. Le portefeuille de marques de l'entreprise comprend AQL (Audio Quality Lab), Interphone et NOVA. Les produits AQL sont destinés à tous les amateurs de musique qui aiment écouter de la musique en déplacement. Interphone fournit des solutions de communication pour les motocyclistes. NOVA développe des accessoires pour répondre aux besoins des fournisseurs de services de télécommunications. La société est présente dans le monde entier.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques