(Alliance News) - Cellularline Spa a publié mercredi les chiffres du premier semestre de l'année, qui s'est soldé par une perte nette de 4 millions d'euros, une amélioration par rapport à la perte nette de 43 millions d'euros au 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 67,8 millions d'euros, contre 54,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Pour l'Italie, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 30,2 millions d'euros, contre 25,7 millions d'euros en 2022.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 3,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

La dette nette s'est élevée à 48,6 millions d'euros, contre 40,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison de la comptabilisation IFRS de l'acquisition de Peter Jäckel GmbH.

En ce qui concerne l'avenir, "sur la base de la croissance enregistrée au premier semestre, des mesures prises par la direction, des tendances du marché final et des devises, le groupe est confiant dans une évolution positive du résultat de la société par rapport à l'année précédente", a expliqué la société dans une note.

Marco Cagnetta, membre du conseil d'administration et directeur général des ventes et du marketing du groupe Cellularline, a commenté : "La croissance en Allemagne est particulièrement remarquable, le récent accord de distribution et l'acquisition réalisée au début de l'année étant les moteurs de cette expansion. Dans ce contexte géographique particulièrement stratégique pour nous, le groupe affiche une croissance globale de plus de 100 % sur les six premiers mois de 2022. Nous notons également la poursuite de la croissance de notre filiale Worldconnect, grâce au retour du trafic aéroportuaire à des volumes particulièrement importants. Nous restons concentrés sur la poursuite de la stratégie de croissance internationale du groupe et la gestion attentive des coûts d'exploitation, dans le but de poursuivre le développement de l'activité, de saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'accroître simultanément la rentabilité."

Mercredi, Cellularline a clôturé en baisse de 2,5 pour cent à 2,36 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

