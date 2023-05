Cellularline, réduction de la perte au premier trimestre, augmentation des revenus

(Alliance News) - Cellularline Spa a annoncé une perte ajustée de 1,0 million d'euros pour le premier trimestre de l'année, une amélioration par rapport à une perte de 1,3 million d'euros pour la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 30,2 millions d'euros, contre 23,3 millions d'euros au 31 mars 2022.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 500 000 euros, contre un montant négatif de 600 000 euros au 31 mars 2022.

La dette nette s'élève à 48,0 millions d'euros contre 40,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison de l'acquisition de Peter Jäckel GmbH, des coûts d'entrée sur certains marchés de distribution, ainsi que d'une augmentation du fonds de roulement due à la croissance du chiffre d'affaires et au cycle de saisonnalité des paiements.

Marco Cagnetta, membre du conseil d'administration et directeur général des ventes et du marketing du groupe Cellularline, a commenté : "La forte croissance des revenus du groupe, qui avait déjà caractérisé l'année précédente, s'est poursuivie au cours des trois premiers mois de 2023. Nous poursuivons résolument notre stratégie d'internationalisation, en nous concentrant sur des marchés clés présentant un excellent potentiel de développement, tels que l'Allemagne et le Moyen-Orient : l'acquisition de la société allemande Peter Jäckel, ainsi que l'accord de distribution avec MediaMarktSaturn Allemagne, et les progrès réalisés dans d'autres géographies ont donné un élan particulier à la croissance sur ces marchés, permettant aux revenus étrangers d'atteindre une part de 60 % du total du Groupe ".

Mercredi, Cellularline a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,7 %, à 2,97 euros par action.

