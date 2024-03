(Alliance News) - Le conseil d'administration de Cellularline Spa a examiné et approuvé mercredi le projet d'états financiers et les états financiers consolidés au 31 décembre, faisant état d'un bénéfice de 3,6 millions d'euros contre une perte de 75,2 millions d'euros en 2022.

Les revenus se sont élevés à 158,6 millions d'euros, contre 137,6 millions d'euros en 2022, grâce à la contribution positive des lignes de produits les plus importantes, tant sur le marché national qu'international.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 20,8 millions d'euros, contre 16,6 millions d'euros en 2022.

La dette nette au 31 décembre était de 35,4 millions d'euros, contre 40,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende d'un montant total de 0,13 EUR par action, qui sera payé en partie en numéraire, à hauteur de 0,087 EUR par action, et en partie par l'attribution d'actions propres détenues en portefeuille, à raison de 1 action pour 64 actions ordinaires Cellularline, pour un maximum total de 329 420 actions.

Marco Cagnetta, directeur et directeur général des ventes et du marketing du groupe Cellularline, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de la croissance de l'entreprise au cours de l'année 2023. Les revenus ont atteint des niveaux jamais vus depuis l'introduction en bourse et plus de la moitié d'entre eux ont été générés à l'étranger, signe que nos efforts de croissance et d'internationalisation du groupe portent leurs fruits. Grâce au développement de l'activité et à la maîtrise des coûts de structure, nous avons atteint un Ebitda ajusté supérieur à 20 millions d'euros et proche de 21 millions d'euros, un niveau que nous n'avions pas atteint depuis l'ère pré-Covid. Malgré un environnement macroéconomique particulièrement difficile au début de l'année 2024, l'entreprise reste confiante quant à ses objectifs de croissance à moyen et long terme.

L'action de Cellularline a clôturé dans le rouge de 2,1 % mercredi, à 2,81 euros par action.

