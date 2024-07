Celon Pharma SA est une société polonaise dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques. La société se concentre sur la recherche, le développement et la production de médicaments génériques pour le traitement du cancer, des maladies neurologiques, du diabète et d'autres troubles métaboliques, entre autres. Son portefeuille de produits comprend des pilules, telles que Aromek, Bosentan Celon, Donepex, Ketrel, Lazivir et Valzek, ainsi que des poudres pour inhalation, telles que Salmex. Le centre de recherche de l'entreprise développe des produits pharmaceutiques dans un certain nombre de domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, la neurologie, ainsi que les maladies inflammatoires et métaboliques. La société est une filiale de Glatton sp z o o.

Secteur Produits pharmaceutiques