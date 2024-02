Celsia SA ESP, anciennement Compania Colombiana de Inversiones SA ESP, est une société basée en Colombie dont l'activité principale, par le biais de ses filiales, est la production et la distribution d'énergie électrique. La société a une capacité installée de plus de 1 700 mégawatts (MW), qui comprend deux centrales thermiques : Zona Franca et Merilectrica, et la centrale hydroélectrique de Rio Piedras, et elle est également active dans le transport et la distribution de gaz naturel. En outre, la société est impliquée dans le développement de projets hydrauliques tels que Alto Tulua, Hidromontanitas, Bajo Tulua et Cucuana. La société possède des filiales telles que Colener SAS, Empresa de Energia del Pacifico SA ESP, Compania de Electricidad de Tulua SA ESP et Colinversiones ZF SA ES.