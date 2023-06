Celsius Holdings, Inc. : Stephens Inc. reste à l'achat

Celsius Holdings, Inc. est une entreprise de biens de consommation emballés. Elle est engagée dans le développement, la transformation, le marketing, la vente et la distribution de boissons fonctionnelles et de compléments liquides destinés à un large éventail de consommateurs. Elle propose principalement des boissons énergétiques fonctionnelles de pré- et post-entraînement et des barres protéinées. Sa marque phare est CELSIUS, une boisson énergétique fonctionnelle qui brûle les calories. Elle cherche à combiner la science nutritionnelle avec les boissons grand public en utilisant son thermogène MetaPlus sans les conservateurs artificiels que l'on trouve dans de nombreuses boissons énergisantes ou sodas. CELSIUS ne contient pas de conservateurs chimiques, d'aspartame ou de sirop de maïs à haute teneur en fructose et est pauvre en sodium. CELSIUS utilise des ingrédients et des suppléments bons pour la santé tels que le thé vert, le gingembre, le calcium, le chrome, les vitamines B et la vitamine C. Sa gamme de produits comprend CELSIUS Originals, CELSIUS HEAT, CELSIUS BCAA +Energy, CELSIUS On-the-Go et CELSIUS Sweetened with Stevia (édulcoré à la stévia). Les produits CELSIUS prêts à boire sont emballés dans une bouteille distinctive de 12 onces.

Secteur Boissons non alcoolisées