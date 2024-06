Celsius Holdings, Inc. se consacre au développement, à la transformation, au marketing, à la vente et à la distribution de boissons énergétiques fonctionnelles destinées à un large éventail de consommateurs. Le produit phare de la société, CELSIUS, est commercialisé en tant que boisson ou supplément de remise en forme qui, avec l'exercice, est conçu pour accélérer le métabolisme et brûler les graisses corporelles tout en fournissant de l'énergie. Cette ligne de produits se décline en deux versions : une forme prête à boire et une forme en poudre à emporter. La société propose également une nouvelle gamme CELSIUS Essentials, disponible en canettes de 16 onces. Les produits Celsius sont proposés dans les circuits de vente au détail à travers les États-Unis, notamment dans les épiceries traditionnelles, les magasins de produits naturels, les magasins de proximité, les centres de remise en forme, les grandes surfaces, les magasins spécialisés dans les vitamines et le commerce électronique. En outre, les produits de la société sont également proposés sur certains marchés canadiens, européens, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique. La formulation de ses produits comprend des ingrédients et des suppléments tels que le thé vert (EGCG), le gingembre (à partir de la racine), le calcium, le chrome, les vitamines B et la vitamine C.

Secteur Boissons non alcoolisées