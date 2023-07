Celtic plc est une société basée au Royaume-Uni qui gère un club de football professionnel. L'éventail des activités de la société comprend les opérations et les investissements dans le football, l'exploitation de la Celtic FC Youth Academy, la billetterie, le merchandising, les programmes de partenariat, le marketing et la protection de la marque, le multimédia, l'exploitation des stades, les installations et l'immobilier, la restauration et l'hospitalité, les relations publiques, les relations avec les supporters et les ressources humaines. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'exploitation du football et des stades, le merchandising, le multimédia et les autres activités commerciales. Le segment Football et exploitation des stades comprend l'exploitation du football, la billetterie, le stade et le développement de la jeunesse. Le secteur du merchandising comprend toutes les activités de vente au détail, de vente en gros et de commerce électronique. Le segment Multimédia et autres activités commerciales comprend tous les autres départements, y compris le parrainage et la vente de droits. La filiale à 100 % de la société est Celtic F.C. Limited.

Secteur Loisirs et détente