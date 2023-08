Celularity Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société développe des cellules T allogéniques dérivées du placenta, disponibles sur le marché, et modifiées par un récepteur d'antigène chimérique (CAR), des cellules tueuses naturelles (NK) et des cellules stromales adhérentes de type mésenchymal (ASC), pour des indications dans le domaine du cancer et des maladies infectieuses et dégénératives. Elle dispose de quatre types de cellules allogéniques dérivées du placenta : Les cellules T, les cellules NK non modifiées, les cellules NK génétiquement modifiées et les ASC, qui ont donné lieu à quatre programmes clés de thérapie cellulaire : CyCART-19, CYNK-001, CYNK-101 et APPL-001, axés sur six indications initiales. CyCART-19 est une thérapie cellulaire CAR-T dérivée du placenta, en cours de développement pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B, ciblant initialement le récepteur CD19. CYNK-001 est en développement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang, et pour le glioblastome multiforme (GBM), un cancer à tumeur solide, et COVID-19.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale