Celularity Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des thérapies cellulaires allogéniques dérivées du placenta pour le traitement du cancer et des maladies immunitaires et infectieuses. Elle exerce ses activités dans trois secteurs d'activité : Thérapie cellulaire, Maladies dégénératives et BioBanques. Ses produits thérapeutiques candidats comprennent des cellules T dotées d'un récepteur d'antigène chimérique (CAR), des cellules tueuses naturelles, des cellules stromales adhérentes de type mésenchymateux (MLASC) et des exosomes. Ces candidats thérapeutiques ciblent des indications liées au cancer, aux maladies infectieuses et dégénératives. Ses programmes de thérapie cellulaire comprennent CYCART-19, CYCART-201, CYNK-001, CYNK-301, CYNK-302, APPL-001 et pEXO-001. CYCART-19 est une thérapie cellulaire CAR-T dérivée du placenta, en cours de développement pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B, ciblant initialement le groupe de différenciation 19. pExo-001 est développé pour le traitement de l'ostéoarthrite. APPL-001 est développé pour le traitement de la maladie de Crohn.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale