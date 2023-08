Celulosa Argentina SA est une entreprise basée en Argentine, principalement active dans le secteur forestier. La société divise ses activités en cinq unités commerciales : Le papier, qui produit le papier d'impression et d'écriture alcalin Borealcel ; la pâte de cellulose, qui produit des matières premières à partir du bois d'eucalyptus ; la forêt, qui se concentre sur l'Eucalyptus Grandis et le pin d'Elliotti ; le bois, qui produit des planchers en bois, des terrasses, du contreplaqué phénolique et d'autres produits, et la distribution, qui gère les magasins de fournitures. Au 31 mai 2011, la société possédait des filiales telles que Casa Hutton SAC e I, Tissucel SA, Cartulinas Argentinas SA, Fabrica Nacional de Papel SA, TC Rey SA et Forestadora Tapebicua SA, entre autres.

Secteur Papeterie