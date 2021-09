CORRIGE ET REMPLACE : Celyad Oncology annonce sa participation à plusieurs Conférences en septembre 2021

Ce communiqué remplace l'annonce précédemment faite en raison des corrections suivantes : dans le titre, le mot "Juin" doit être remplacé par "Septembre".

Celyad Oncology annonce sa participation à plusieurs Conférences en septembre 2021

Celyad Oncology SA (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD) (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapie cellulaire CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui que la société participera aux conférences suivantes en septembre 2021 :

2021 Wells Fargo Virtual Healthcare Conference

Dates : Jeudi, 9 septembre – Vendredi, 10 septembre 2021

Date de la présentation : Jeudi, 9 septembre

Heure de la présentation : 11h20 ET / 17h20 CET

Présentateur : Filippo Petti, CEO

Un webcast de la présentation sera disponible dans la section Events du site web de Celyad Oncology.

H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference

Dates : Du Lundi, 13 septembre au Mercredi 15 septembre 2021

Date de la présentation : A la demande à partir du 13 septembre à 07h00 ET / 13h00 CET

Présentateur : Filippo Petti, CEO

Baird’s 2021 Virtual Global Healthcare Conference

Dates : Mardi 14 septembre – Mercredi, 15 septembre, 2021

Date de la présentation : Mardi, 14 septembre

Heure de la présentation : 15h45 ET / 21h45 CET

Présentateur : Filippo Petti, CEO

A propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology SA est une société de biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer. La société développe un pipeline de produits candidats de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La société a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre des déclarations concernant : le développement clinique de CYAD-101. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent la date prévue des résultats de l'essai de phase 1 au cours du premier semestre 2021, notre développement d'autres candidats allogènes à base de shRNA de notre série CYAD-200 en vue d'un essai clinique et la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales mises en œuvre en réponse à celle-ci. Une liste et une description supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 24 mars 2021 et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

