Celyad Oncology : Rapport Spécial FR

En plus de ces pertes opérationnelles, Celyad a subi une dépréciation exceptionnelle hors trésorerie de 20,5 millions d'euros sur une base statutaire, ce qui a déclenché l'application de l'article 7:228. Cette dépréciation résulte de la réorientation stratégique de la Société au détriment du développement clinique et du caractère précoce de la mise en œuvre de la stratégie Celyad 2.0 :

Conformément à l'article 7:228 du Code belge des Sociétés et des Associations, le Conseil d'Administration doit convoquer une assemblée générale des actionnaires à tenir dans les deux mois après que la perte ait été ou, conformément aux lois et dispositions statutaires, aurait dû été instituée, pour statuer sur la dissolution de la Société ou sur les mesures propres à sauvegarder la continuité de la Société.

Compte tenu des pertes déjà subies et comptabilisées au 31 décembre 2022, l'actif net de la Société est tombé en dessous de cinquante pour cent du capital social (souscrit) de la Société, déclenchant l'application de la procédure de sonnette d'alarme conformément à l'article 7:228 du Code belge des Sociétés et des Associations.

passage d'une organisation centrée sur le développement clinique à une organisation donnant la priorité à la Recherche et au Développement en amont et à la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle (IP) par le biais de partenariats, de collaborations et d'accords de licence. Comme, à ce jour, aucun contrat de sous-licence ni de contrat de collaboration effectif n'a été conclu, une certaine incertitude existe sur le calendrier et le montant des flux et revenus associés à court, moyen et long terme.

Compte tenu de cette incertitude, et conformément aux normes comptables, la Société a dû comptabiliser une perte de valeur totale sur la valeur résiduelle du goodwill, de la recherche et du développement en cours et de la plateforme shRNA d'Horizon Discovery, entraînant une dépréciation hors trésorerie de 20,5 millions d'euros sur une base statutaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

2. Evaluation de la situation

La conclusion comptable sur la dépréciation, qui reflète la situation financière de la Société au 31 décembre 2022, n'affecte pas l'engagement de la Société à poursuivre la monétisation potentielle de la propriété intellectuelle de la Société.

L'année 2022 a été une année charnière pour Celyad Oncologie, avec des changements et des tournants importants. Le Conseil d'Administration croit fermement que ces changements ont renforcé la position de la Société en recentrant ses efforts de recherche, ce qui, combiné à ses réalisations antérieures, pourrait créer de la valeur pour la Société. Après avoir relevé les défis de 2022, Celyad s'est maintenant positivement réinventée en tant qu'organisation plus adaptée et plus agile. La Société estime qu'elle est bien préparée et qu'elle possède des actifs et du savoir-faire qui sont uniques et nécessaires pour créer une valeur significative pour les actionnaires au cours des prochaines années.

Au 31 décembre 2022, la Société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 12,4 millions d'euros (13,3 millions de dollars). La Société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants devraient être suffisants pour financer les dépenses d'exploitation et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre de 2023, ce qui devrait laisser suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité des opérations.

3. Mesures proposées

Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil d'Administration propose à l'assemblée générale des actionnaires de poursuivre les activités de la Société et de ne procéder à aucune dissolution et liquidation de la Société.

Les mesures suivantes ont été et sont encore prises pour redresser la situation et assurer la pérennité de l'entreprise :

Récentes réductions de coûts et organisation allégée avec moindre consommation de trésorerie

Au cours des premiers mois de 2022, le Conseil d'Administration a décidé de redéfinir la stratégie de la Société, de se concentrer sur ses principaux actifs, son unité de recherche de classe mondiale et sa propriété intellectuelle. Un plan de réorganisation a été mis en place en juin 2022.

La Société a opéré une profonde transformation organisationnelle au second semestre 2022 :

