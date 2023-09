CELYAD ONCOLOGY SA

Rapport d'évaluation sur les données financières et comptables figurant dans le rapport spécial de l'organe d'administration,

dans le cadre de l'émission de droits de souscription et d'actions nouvelles et de la suppression du droit de préférence

BDO Bedrijfsrevisoren BV / BTW BE 0431.088.289 / RPR Brussel

BDO Réviseurs d'Entreprises SRL / TVA BE 0431.088.289 / RPM Bruxelles

BDO Bedrijfsrevisoren BV / BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, a private limited liability company under Belgian law, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.