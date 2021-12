Celyad Oncology SA : Notification de Transparence de Tolefi SA (Article 14§1 de la loi du 2 mai 2007)

Regulatory News:

Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) à base de lymphocytes T pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui avoir reçu, le 17 décembre 2021, une notification de transparence de Tolefi SA et de personnes liées indiquant avoir franchi ensemble passivement le seuil de 20% et détenant 18,65% des droits de vote de la société au 8 décembre 2021.

Contenu de la notification:

Motif de la notification :

Franchissement passif à la baisse du seuil de 20%

Franchissement de seuil par des personnes agissant de concert.

Notification par :

Des personnes agissant de concert

Personne(s) tenue(s) à notification :

Tolefi SA, Chaussée de Waterloo 1589D, 1180 Uccle

Serge Goblet

Isabelle Thoumyre

Jérôme Goblet

Jean-Daniel Goblet

Date de la transaction :

8 décembre 2021

Seuil franchi (en%) :

20

Dénominateur :

24.961.981

Détails notifiés:

A) Droits de vote Notification

Précédente Après la transaction Nbre de droits

de vote Nombre de droits

de vote % de droits

de vote Détenteurs de droits de vote Lié aux titres Non lié aux titres Lié aux titres Non lié aux titres Tolefi SA 4.591.402 4.591.402 18,39% Serge Goblet 56.180 56.180 0,23% Isabelle Thoumyre 7.300 7.300 0,03% Jérôme Goblet 250 250 0,00% Jean-Daniel Goblet 384 384 0,00% TOTAL 4.655.516 4.655.516 18,65%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Tolefi SA est détenue à 100% par Monsieur Serge Goblet, Madame Isabelle Thoumyre, Messieurs Jérôme et Jean-Daniel Goblet.

Divers

Le présent communiqué est consultable sur le site web de Celyad Oncology

La notification est consultable sur le site web de Celyad Oncology

Personne(s) de contact :

Conformément à la loi, toute déclaration de transparence doit être envoyée à notre société par courrier électronique à l'attention de Filippo Petti, Chief Executive Officer (CEO) : investors@celyad.com.

À propos de Celyad Oncology SA

Celyad Oncology SA est une société spécialisée dans les biotechnologies en phase clinique et axée sur la découverte et le développement de traitements par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) contre le cancer. La société développe une réserve de candidats au traitement par CAR-T allogéniques (prêts à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour soigner les tumeurs malignes hématologiques, ainsi que les tumeurs solides. Celyad Oncology a été fondée en 2007. Son siège est basé à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à New York, dans l’État de New York, aux États-Unis. La société a reçu un financement de la région wallonne (en Belgique) pour soutenir l’avancement de ses programmes de traitement par cellules CAR-T. Pour plus d’informations, consultez le site Web www.celyad.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant l’activité clinique, la sécurité et la tolérabilité de CYAD-211 et les attentes concernant le recrutement et l’annonce de données cliniques additionnelles l’activité clinique, la sécurité et la tolérabilité des programmes CYAD-02 and CYAD-101. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des incertitudes et des risques, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner des différences importantes concernant les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology par rapport aux informations exprimées ou tacites présentes dans ces énoncés prospectifs. Vous pouvez trouver ces incertitudes et ces risques consignés dans les dossiers et les rapports de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sur Celyad Oncology, notamment dans le dernier rapport annuel du formulaire 20-F déposé auprès de ses services, ainsi que les dossiers et les rapports ultérieurs produits par Celyad Oncology. Ces énoncés prospectifs n’interviennent qu’à la date de publication de ce document. Les résultats réels de Celyad Oncology peuvent être très différents des informations exprimées ou tacites présentes dans lesdits énoncés. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le présent document pour tenir compte des changements au niveau de ses attentes en la matière ou de l’évolution des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels lesdits énoncés reposent, sauf si la loi ou la réglementation l’exige.

