(Article 14 §1 de la loi du 2 mai 2007)

Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (« Celyad Oncology» ou la « Société »), a annoncé aujourd’hui, conformément à l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la « Loi transparence »), avoir reçu une notification de transparence en date du 8 septembre 2023 de Tolefi SA et de personnes liées indiquant avoir franchi ensemble le seuil de 20%, détenant 6 568 978 actions, soit 22,74% des droits de vote de la Société au 4 septembre 2023.

Contenu de la notification:

Motif de la notification :

Franchissement de seuil par des personnes qui agissent de concert

Notification par :

Des personnes agissant de concert

Personne(s) tenue(s) à notification :

Tolefi SA, Chaussée de Waterloo 1589D, 1180 Uccle

Serge Goblet

Isabelle Thoumyre

Jérôme Goblet

Jean-Daniel Goblet

Date de transaction :

4 septembre 2023

Seuil franchi (en%) :

20

Dénominateur :

28 893 101

Détails notifiés :

A) Droits

de vote Notification

précédente Après la

transaction Nombre de

droits de vote Nombre de droits

de vote % de droits de vote Détenteurs de

droits de vote Attachés à des

titres Non liés à des

titres Attachés à des

titres Non liés à des

titres Tolefi SA 4 591 402 6 504 864 0 22,51% 0,00% Serge Goblet 56 180 56 180 0 0,19% 0,00% Isabelle Thoumyre 7 300 7 300 0 0,03% 0,00% Sous-total 4 654 882 6 568 344 22,73% Jérôme Goblet 250 250 0 0,00% 0,00% Jean-Daniel Goblet 384 384 0 0,00% 0,00% TOTAL 6 568 978 0 22,74% 0,00%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :

Tolefi SA est détenue à 100% par Serge GOBLET, Madame THOUMYRE et leurs enfants.

Divers

Personne(s) de contact :

Conformément à la loi, toute déclaration de transparence doit être envoyée à notre société par courrier électronique à l'attention de Georges Rawadi, Chief Executive Officer (CEO): investors@celyad.com

À propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société de biotechnologie de pointe qui se consacre à la découverte et à l'avancement de technologies révolutionnaires pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Son principal objectif est de pleinement exploiter le potentiel de ses plateformes technologiques exclusives et de sa propriété intellectuelle, afin de permettre de développer des thérapies CAR-Ts de nouvelle génération. Ce faisant, Celyad Oncology vise à maximiser l'impact de ses produits innovants et à redéfinir l'avenir des thérapies CAR-T. Celyad Oncology est basée à Mont-Saint-Guibert, Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celyad.com.

Déclarations prospectives de Celyad Oncology

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives, au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et ses amendements, dont notamment des déclarations concernant les croyances et les attentes concernant la stratégie d’entreprise mise à jour de la Société, ainsi que les bénéfices potentiels associés, les transactions et associations, déclarations concernant la valeur potentielle de la propriété intellectuelle de la Société, et des déclarations concernant la notification de transparence. Les mots « sera », « croit», « potentiel », « continue », « cible », « prévoit », « devrait » et expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et de facteurs importants qui pourraient entraîner les événements réels, les résultats, la situation financière, la performance ou les réalisations de Celyad Oncology à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques liés à l'incertitude significative quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à réaliser les avantages attendus de sa stratégie d’entreprise mise à jour; la capacité de la Société à développer ses actifs de propriété intellectuelle et à conclure des partenariats avec des tiers; la capacité de la Société à faire respecter ses brevets et autres droits intellectuels; la possibilité que la Société puisse enfreindre les brevets ou droits de propriété intellectuelle d’autrui et soit tenue de se défendre contre des poursuites en matière de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle; la possibilité que la Société ne puisse pas se défendre avec succès contre des réclamations pour contrefaçon de brevet ou d’autres poursuites en matière de droits de propriété intellectuelle, ce qui pourrait entraîner des demandes substantielles de dommages-intérêts contre la Société; la possibilité que la Société soit impliquée dans des poursuites pour protéger ou faire respecter ses brevets, ce qui pourrait être coûteux, long et infructueux; la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuel dans le monde entier; la possibilité que les brevets détenus par la Société soient jugés invalides ou inapplicables; et d'autres risques identifiés dans les dépôts et rapports de Celyad Oncology auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris dans le dernier rapport annuel du formulaire 20-F déposé auprès de la SEC et dans les documents et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à compter de la date de publication de ce présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives dans ce document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

