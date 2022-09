Celyad Oncology : vend son usine belge à Cellistic

Cellistic et Celyad Oncology ont annoncé aujourd'hui une transaction par laquelle Cellistic acquerra la capacité de fabrication de thérapies cellulaires de Celyad Oncology, y compris les installations existantes et tout le personnel connexe.



Selon les termes d'un accord d'achat d'actifs entre Celyad Oncology et Cellistic, Cellistic a accepté d'acquérir l'unité de fabrication de Celyad Oncology à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, pour un montant total de 6 millions d'euros.



L'équipe de fabrication expérimentée de Celyad Oncology rejoindra Cellistic. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions préalables habituelles et devrait être clôturée au cours du quatrième trimestre de cette année.



'Nous embarquons un groupe de personnes dont la passion et les capacités s'alignent incroyablement bien avec notre vision de l'avenir de la thérapie cellulaire', a déclaré Stefan Braam, fondateur et PDG de Cellistic.



Michel Lussier, cofondateur et PDG par intérim de Celyad Oncology, ajoute : 'Nous sommes convaincus que cette décision de transférer notre usine et le personnel à Cellistic nous permettra de poursuivre l'exécution de nos objectifs commerciaux dans le futur.'



