Celyad Oncology: visibilité jusqu'au deuxième trimestre 2025

Le 17 janvier 2024 à 10:29 Partager

Celyad Oncology annonce qu’au 31 décembre 2023, elle disposait de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 3 millions d'euros et de placements de trésorerie de 4 millions d'euros, ce qui devrait être suffisant pour financer ses dépenses opérationnelles et ses besoins en dépenses d'investissement jusqu'au deuxième trimestre de 2025. La biotech spécialiste des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) prévoit de publier preuves et données "durant la première moitié de 2024"



"Notre équipe de recherche a fait des progrès remarquables pour élargir la gamme d'indications cancéreuses potentiellement ciblées par les cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et pour mieux combattre les principales limites des thérapies CAR T actuelles", souligne Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim. "2023 a été une année très importante pour Celyad Oncology, après les changements survenus en 2022".