Celyad : le titre chute après l'arrêt d'un essai de phase 1b

Celyad Oncology cède plus de 12% lundi matin après l'annonce de la suspension volontaire d'un essai de phase 1b dans le cancer colorectal.



La société de biotechnologies justifie sa décision par une volonté de 'prudence' suite au décès de deux patients qui présentaient des pathologies pulmonaires similaires.



L'arrêt du traitement et du recrutement de patients dans le cadre de l'étude, baptisée CYAD-101-002, devraient lui permettre d'investiguer ces deux décès.



L'étude - qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec le géant américain Merck - vise à évaluer la thérapie expérimentale de la société, CYAD-101, avec une chimiothérapie et l'immunothérapie Keytruda chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire.



Celyad précise que sur les 25 patients traités précédemment avec le CYAD-101 dans une étude de phase 1 consacrée au traitement du cancer colorectal métastatique avancé, aucune toxicité limitant la dose n'avait été rapportée.



L'action Celyad cotée à la Bourse de Paris décrochait néanmoins de 12,6% suite à cette annonce



