Celyad : Oncology présentera une mise à jour de ses programmes CAR T allogéniques et autologues lors du 62ème ASH Annual Meeting and Exposition

Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que trois abstracts ont été acceptés pour être présentés à la 62e American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition, qui se tiendra virtuellement du 5 au 8 décembre 2020. Les présentations porteront sur CYAD-211, le candidat CAR T allogénique anti-BCMA de la société, ainsi que CYAD-01 et CYAD-02, les candidats CAR T autologues NKG2D. De plus, les abstracts seront publiés dans le numéro complémentaire de l’édition de novembre de la revue Blood.

Détails des présentations:

Les abstracts suivants, publiés aujourd'hui, sont maintenant disponibles sur le site web de la conférence ASH. Après leur présentation durant le congrès, les posters seront disponibles dans la section Scientific Publications du site web de Celyad Oncology.

Publication #1428: Clinical Development of a Non-Gene-Edited Allogeneic BCMA-Targeting CAR T-cell Product in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma

Nom de session: 703. Adoptive Immunotherapy: Poster I

Date: Samedi, 5 décembre 2020, de 7h00 à 15h30 PT

Publication #993: Results from the Phase I Clinical Studies Evaluating CYAD-01, a first-generation NKG2D CAR T-cell Product in Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndrome Patients

Nom de session: 613. Acute Myeloid Leukemia: Clinical Studies: Poster I

Date: Samedi, 5 décembre 2020, de 7h00 à 15h30 PT

Publication #990: First Results from the Dose Escalation Segment of the Phase I Clinical Study Evaluating CYAD-02, an Optimized Non Gene-Edited Engineered NKG2D CAR T-cell Product, in Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndrome Patients

Nom de session: 613. Acute Myeloid Leukemia: Clinical Studies: Poster I

Date: Samedi, 5 décembre 2020, de 7h00 à 15h30 PT

À propos de CYAD-211

CYAD-211 est un candidat CAR T allogénique expérimental basé sur la technologie shRNA (shRNA, ARN court d'épingle à cheveux) pour le traitement du Myélome Multiple réfractaire/récidivant (MM r/r). CYAD-211 a été conçu pour co-exprimer le récepteur antigénique chimérique ciblant BCMA et un seul shRNA, qui interfère avec l'expression de CD3ζ, composant du complexe du récepteur des cellules T (TCR). En juillet 2020, Celyad Oncology a annoncé l'approbation de la part de la FDA concernant sa demande d'IND pour CYAD-211.

À propos de CYAD-01

CYAD-01 est un candidat CAR T expérimental dans lequel les cellules T d'un patient sont modifiées pour exprimer un récepteur d'antigène chimérique (CAR) basé sur NKG2D, un récepteur exprimé sur les cellules tueuses naturelles (NK) qui se lie à huit ligands induits par le stress et exprimés sur les cellules tumorales.

À propos de CYAD-02

CYAD-02 est une thérapie CAR T expérimentale qui utilise une approche “all-in-one vector” dans les lymphocytes T des patients pour exprimer i) le récepteur d'antigène chimérique (CAR) NKG2D, un récepteur exprimé à la surface des cellules tueuses naturelles (NK) qui se lie à huit ligands induits par le stress exprimés sur des cellules tumorales, et ii) la technologie SMARTvector shRNA (short hairpin ARN) d’Horizon Discovery pour réduire l'expression des ligands MICA et MICB de NKG2D sur les cellules CAR T. Dans des modèles précliniques, iI a été démontré que le knock-down de l'expression MICA et MICB par shRNA sur les cellules CAR-T NKG2D améliore l'expansion in vitro ainsi que le greffage et la persistance des cellules in vivo, en comparaison avec les cellules CAR T NKG2D de première génération.

À propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer. La société développe un pipeline de produits candidats de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La société a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre des déclarations concernant l'activité clinique de CYAD-01, CYAD-02 et le développement de CYAD-211. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent la date prévue du début de l'essai de phase 1 d'ici la fin de l’année 2020, le développement des candidats allogéniques supplémentaires basés sur la technologie shRNA de notre série CYAD-200 vers la recherche clinique, ainsi que la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales mises en œuvre en réponse à celle-ci. Une liste et une description supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 25 mars 2020 et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

