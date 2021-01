Celyad : Rapport d'évaluation du Code des Sociétés et des Associations

EY Bedrijfsrevisoren Tel: +32 (0) 2 774 91 11 EY Réviseurs d'Entreprises ey.com De Kleetlaan 2 B - 1831 Diegem

Rapport d'évaluation conformément aux articles 7 :179, 7 :191, 7 :193 et 7 :198 du Code des Sociétés et des Associations à l'assemblée générale des actionnaires de la société Celyad Oncology SA portant sur les données comptables en financières contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration dans le cadre de l'augmentation du capital et l'émission d'actions avec suppression du droit de préférence des actionnaires.

Conformément aux articles 7 :179, 7 :191, 7 :193 et 7:198 du Code des sociétés et des associations, nous publions, en notre qualité de commissaire, un rapport d'évaluation adressé à l'assemblée générale de Celyad Oncology SA (« la Société ») sur les données comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe d'administration. Ainsi, notre mission s'inscrit dans la prise de décision proposée d'augmenter le capital et d'émettre des actions avec suppression du droit de préférence des actionnaires.

Nous avons effectué l'évaluation des données comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe de gestion joint à notre rapport.

Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport spécial contenant des données comptables et financières

L'organe d'administration est responsable de l'établissement d'un rapport qui justifie explicitement le prix d'émission, les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et qui décrit l'impact de l'opération proposée sur les droits sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires.

L'organe d'administration est responsable de l'élaboration des données comptables et financières reprises dans son rapport, de la détermination du prix d'émission et de la détermination et de la description de l'impact de l'opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des actionnaires et la mention de l'identité des bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport.

L'organe d'administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe d'administration en vertu des articles 7 :179, 7 :191, 7 :193 et 7 :198, sur la base de notre évaluation.

Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l'opération ni sur la question de savoir si l'opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »).

Nous avons effectué notre mission conformément à la Norme Internationale d'Examen Limité 2410 « Examen limite d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité » et en tenante compte des diligences recommandées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé de faits qui nous laissent à penser que les données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l'organe d'administration et qui sous-tendent la justification du prix d'émission et la description de l'impact de l'opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires, prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération proposée. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission.

