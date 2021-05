Celyad : Oncology présentera des données de l'essai de Phase 1 IMMUNICY-1 du candidat CAR T allogénique, ne faisant pas appel à l'édition de génome, CYAD-211 pour les patients atteints de r/r MM au Congrès Virtuel de l'EHA

Regulatory News:

Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui qu'un abstract mettant en évidence les données cliniques initiales de l'essai de Phase 1 IMMUNICY-1, évaluant CYAD-211, a été accepté pour une présentation d’e-poster au prochain Congrès Virtuel 2021 de l'Association Européenne d'Hématologie (EHA).

Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad Oncology, a commenté : “Nous sommes très heureux des premiers résultats de la cohorte à faible dose de notre premier candidat allogénique à base de shRNA, CYAD-211, qui a montré des signes préliminaires d'activité clinique, y compris une réponse partielle confirmée, sans aucun signe de maladie du greffon contre l'hôte. Nous sommes encouragés par l'activité clinique observée à un niveau de dose aussi faible et par la progression globalement régulière de l'essai à ce jour. Notre équipe se concentre sur l'évaluation de la capacité d’interférence du shRNA à pouvoir générer des cellules CAR T allogéniques sûres, fonctionnelles et cliniquement pertinentes pour le traitement du cancer, tout en offrant une plateforme technologique alternative présentant des avantages clés par rapport à l'édition de génome. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de présenter les dernières données relatives à la sécurité, à l'activité clinique et à la cinétique cellulaire pour le programme le mois prochain à l'EHA et nous attendons avec impatience les futures mises à jour du programme tout au long de l'année 2021, à mesure que nous nous rapprochons de notre objectif d’établir la preuve de concept pour cette plateforme dynamique.”

CYAD-211 est un candidat CAR T allogénique expérimental, ne faisant pas appel à l’édition de génome, conçu pour coexprimer un récepteur antigénique chimérique ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes B (B-cell maturation antigen ou BCMA) et un petit ARN en épingle à cheveux (short hairpin RNA ou shRNA) unique, en développement pour le traitement du Myélome Multiple récidivant / réfractaire (r/r MM). Cette technologie ne faisant pas appel à l’édition de génome, qui ne modifie donc pas de façon permanente l'intégrité du génome, devrait réduire le risque potentiel de toxicité associée aux modifications génomiques "hors cible". Cette approche de vecteur "tout-en-un" avec une seule étape de transduction évite les modifications génétiques multiples et les coûts associés aux matériaux supplémentaires de qualité GMP.

Détails de la présentation de l’e-poster à l’EHA 2021 :

Le résumé suivant, publié ce jour, est désormais disponible sur le site web de l’EHA. Après la présentation au Congrès, les posters seront disponibles dans la section Publications Scientifiques du site web de Celyad Oncology.

Titre : Réponse objective à faible dose dans le premier essai humain, IMMUNICY-1, évaluant le produit CAR T allogénique, CYAD-211, anti-BCMA ne faisant pas appel à l’édition de génome dans le Myélome Multiple récidivant ou réfractaire.

Présentateur : Dr. Sébastien Anguille, Hôpital Universitaire d’Anvers (UZA), Edegem, Belgique

Sujet : Thérapie Génique, Immunothérapie cellulaire et vaccination - Clinique

Date et heure : l’e-Poster est disponible à partir du vendredi 11 juin 2021à 09h00 CEST.

Numéro de l’Abstract : EP739

À propos de CYAD-211

CYAD-211 est un candidat CAR T allogénique expérimental, basé sur la technologie shRNA, pour le traitement du MM r/r. CYAD-211 est conçu pour co-exprimer un récepteur d'antigène chimérique ciblant le BCMA et un shRNA unique pour éliminer le composant CD3ζ du complexe TCR.

À propos de l’essai de Phase 1 IMMUNICY-1

IMMUNICY-1 est un essai ouvert de phase 1 à doses croissantes visant à évaluer la sécurité et l’activité clinique de CYAD-211 après une chimiothérapie de pré-conditionnement à base de cyclophosphamide et fludarabine chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire. L’essai permettra d’évaluer plusieurs niveaux de dose du CYAD-211 : 30x106, 100x106 and 300x106 cellules par infusion. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.clinicaltrials.gov, en indiquant le numéro d’identification de l’étude : NCT04613557.

À propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology SA est une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer. La société développe un pipeline de produits candidats de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La société a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles comprennent des déclarations concernant l'annonce prévue des données de preuve de concept de l'essai de phase 1 IMMUNICY-1 d'ici la fin du deuxième trimestre de 2021, le lancement prévu de l'essai KEYNOTE-B79 au cours du deuxième semestre de 2021, l'annonce projetée des données préliminaires de la cohorte d'expansion de l'essai de phase 1 alloSHRINK au milieu de 2021, l'annonce de données supplémentaires provenant du niveau de dose 3 de l'essai de phase 1 CYCLE-1 de CYAD-02 pour la r/r LMA et le MDS est prévue au premier semestre 2021, la sécurité et l'activité clinique des portefeuilles de produits de Celyad Oncology et la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives commerciales. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent la date prévue des résultats de l'essai de phase 1 en 2021 a poursuite du développement clinique du CYAD-211, du CYAD-101 et du CYAD-02, nos attentes quant aux modifications possibles de nos accords de collaboration et de licence avec Horizon Discovery, nos résultats financiers et d'exploitation ainsi que la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales mises en œuvre en réponse à celle-ci. Une liste et une description supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 24 mars 2021 et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210512005747/fr/