Les déclarations prospectives figurant dans cette notice d'offre sont faites uniquement à la date de la notice. Elles comprennent notamment les attentes de la Société en ce qui concerne l'utilisation du produit et l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation de l'offre, y compris le calendrier et le coût des dépenses prévues, la réalisation de l'offre et la date de clôture, la réception de toutes les approbations réglementaires relatives à l'offre, y compris l'approbation de la TSX. Les déclarations prospectives ou l'information prospective se rapportent à une performance et à des événements futurs et comprennent des déclarations concernant les attentes et les convictions de la direction sur la base de l'information dont dispose actuellement la Société.

déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent les risques liés à la stratégie de croissance de la Société, la dépendance à l'égard du personnel clé, les contraintes associées aux stratégies de marketing, une demande des clients inférieure aux prévisions, les risques opérationnels et la couverture d'assurance, le flux de trésorerie d'exploitation négatif, la gestion de la croissance, les risques liés au crédit, aux liquidités et aux taux d'intérêt, les besoins futurs en capitaux, les modifications des lois, de la réglementation et des directives susceptibles d'augmenter les coûts de conformité, les rappels de produits et la responsabilité, les prix des stocks et les prix de gros; les prix des produits de base, les fluctuations des devises et des prix des matières premières, la source d'approvisionnement, la concurrence, les interruptions d'activités et la protection de la propriété intellectuelle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et les risques et les enjeux associés à ses activités, les investisseurs devraient consulter les documents que la Société dépose chaque année à www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de déterminer les facteurs et les risques importants susceptibles de la toucher et d'entraîner une différence, peut-être significative, entre les actions, les événements ou les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles, d'autres facteurs et risques peuvent entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles, il peut exister d'autres facteurs et risques qui font que les actions, événements ou résultats ne se produisent pas comme prévu, estimé ou envisagé. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite et, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les informations prospectives, quelles qu'elles soient, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'un changement de circonstances ou pour toute autre raison.

PARTIE 2 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ

Quelle est notre activité?

CEMATRIX est une société en pleine croissance qui fabrique et fournit des produits en béton cellulaire technologiquement avancés, élaborés à partir de formulations exclusives dans toute l'Amérique du Nord. Ce matériau unique à base de ciment doté d'une protection thermique supérieure propose des solutions rentables et innovatrices à un vaste éventail de problèmes auxquels sont confrontés le marché des infrastructures, le maché industriel (y compris le pétrole et le gaz) et le marché commercial. Grâce à son acquisition de MixOnSite, de Chicago, et de Pacific International Grout, établi à Bellingham, CEMATRIX est maintenant la plus importante société de béton cellulaire en Amérique du Nord.

Événements récents

Ventes records entraînant des activités rentables et un BAIIA positif pour les trois derniers trimestres se terminant le 31 mars 2024 et l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2023. Inscription à la cote de la Bourse TSX le mardi 16 juillet 2024.

Faits importants

Annonce de nouveaux contrats de vente d'une valeur de 35,8 millions de dollars depuis la fin de l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2023, ainsi qu'une réduction de 17 millions de l'arriéré en raison d'une modification apportée à la portée d'un projet d'injection de coulis dans les parois d'un tunnel déjà attribué. Le 10 juillet 2024, la dernière mise à jour de l'arriéré était de 84,1 millions de dollars.

Quels objectifs commerciaux comptons-nous réaliser grâce aux fonds disponibles?