Cembra améliore les revenus et la rentabilité après six mois

Zurich (awp) - Le spécialiste du crédit à la consommation et des cartes de paiement Cembra Money Bank a vu sa performance semestrielle s'accélérer sur les six premiers mois de l'année. L'établissement table sur une évolution "solide" de son activité sur l'ensemble de 2022.

Sur les six premiers mois de l'année, le produit d'exploitation net a progressé de 6% sur un an à 250 millions de francs suisses, tandis que les charges se sont contractées de 2% à 122 millions, a annoncé l'établissement zurichois jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat avant impôts a crû de 16% à 113 millions et le bénéfice net a accéléré de 15% à 90,6 millions.

Alors que les recettes sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, le profit net dépasse clairement les attentes des spécialistes.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, la direction table sur une résultat "solide" et un rendement des fonds propres de 13% à 14%. La nouvelle offre de cartes de crédit, après la fin du partenariat avec Migros, et les investissements dans l'informatique vont peser sur les revenus et les coûts.

Les objectifs à moyen terme ont été confirmés. En automne 2021, Cembra s'était fixé de nouveaux objectifs financiers pour la période 2022-2026, misant notamment sur un rendement des capitaux propres de 13-14% pour les années 2022-2023 et de plus de 15% dès 2024. Un dividende d'au moins 3,85 francs suisses est prévu pour 2022.

