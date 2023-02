Cembra boucle 2022 sur un bénéfice meilleur qu'attendu

Zurich (awp) - Cembra Money Bank a fait part jeudi d'un bénéfice en hausse, lui permettant de relever le dividende proposé aux actionnaires à 3,95 francs suisses par action, après 3,85 francs suisses en 2021.

Les revenus nets ont crû de 4% à 508,9 millions. Les dépenses d'intérêt ont gagné 13% à 29,4 millions, "reflétant le changement d'environnement des taux d'intérêt au second semestre". Le résultat des commissions s'est envolé de 17% à 152,7 millions, tiré par les frais de cartes de crédit (+18%) et la croissance du segment "Achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL).

Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 5% à 257,5 millions.

Le spécialiste du crédit à la consommation et émetteur de cartes a enregistré un bénéfice amélioré de 5% à 169,3 millions de francs suisses, selon le communiqué.

Cet indicateur, comme le produit d'exploitation, dépassent le consensus AWP tandis que le dividende s'inscrit dans la fourchette basse des prévisions des analystes.

Le ratio coût/revenu est resté stable à 50,6%. Le taux de perte sur crédit n'a pas bougé (0,6%). La rentabilité des capitaux propres (ROE) a diminué à 13,7% après 13,9%.

Moins de cartes de crédit émises

Dans l'activité des crédits privés, la croissance s'est poursuivie au second semestre, avec une amélioration de 4% à 2,4 milliards de francs suisses. Les revenus d'intérêts dans ce segment ont décru de 4% à 163,1 millions.

Les créances liées au financement automobile ont pris 6%, portées en particulier au premier semestre par les augmentations de prix des véhicules.

Les créances liées aux cartes de crédit ont grappillé 1% à 1,0 milliard de francs suisses. Les revenus d'intérêts ont grimpé de 5% à 89,1 millions quand les volumes de transaction ont crû de 5% sur un an. Moins de cartes ont été émises, à 1,05 million d'unités (-2%).

Environ la moitié du portefeuille de cartes Cumulus - suite à la fin du contrat avec le géant orange Migros - a été transféré vers la nouvelle offre "Certo!", d'après le document.

Dans le segment "Achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL), le volume des factures a crû de moitié à 477,4 millions. Cembra mise sur l'acquisition de Byjuno et son association avec Swissbilling pour "accélérer la croissance rentable" dans cette activité.

Pour 2023, la société table sur un développement stable des affaires et une rentabilité des capitaux propres (ROE) de 13-14%. Ce critère est toujours attendu à plus de 15% dès 2024.

Cembra a présenté des chiffres 2022 solides légèrement au-dessus du consensus, souligne Andreas Venditti de Vontobel. La société zurichoise n'a pas déçu en matière de versement aux actionnaires. L'activité de cartes de crédit se trouve déjà au-dessus des niveaux prépandémiques, atteignant sa cible 2023. De plus, à la lumière des hausses de taux d'intérêt, le réajustement des prix, qui a démarré mi-2022, est "important". L'expert recommande à "hold".

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) note que la transformation stratégique comme l'intégration de Byjuno semblent avancer comme prévu, ce qui soutient les perspectives positives.

Vers 9h30, l'action Cembra gagnait 1,1% à 80,00 francs suisses dans un SPI juste sous la ligne de flottaison.

