Cembra lance une nouvelle carte à l'attention des clients Cumulus

Zurich (awp) - Le spécialiste du crédit à la consommation Cembra Money Bank a lancé vendredi une nouvelle carte de crédit destinée aux utilisateurs actuels de la Mastercard Cumulus, alors que le partenariat de longue date avec Migros est officiellement arrivé à échéance le 30 juin.

Baptisée "Certo" et "gratuite", la nouvelle carte offre notamment une prime de remboursement de 1% pour les achats effectués auprès de Migros, Coop et des CFF, et de 0,33% pour tous les autres paiements, précise le groupe zurichois dans un communiqué.

Nombre de clients possédant une Mastercard Cumulus devraient recevoir leur nouvelle carte "dans les semaines à venir", les autres "la recevront avec le temps ou peuvent la commander eux-mêmes dès à présent", assure Cembra. Toutes les données de la carte, y compris le code PIN, restent inchangées, tout comme les dispositions contractuelles.

Une autre carte "Certo One" à l'attention d'un public plus large, permet quant à elle de sélectionner les trois commerçants - sur une liste de 20, appelés à s'élargir chaque mois - pour lesquels le client pourra faire valoir sa prime de remboursement de 1%.

Le lancement de la nouvelle gamme de cartes est une "nouvelle étape importante" dans la mise en oeuvre de la stratégie présentée par Cembra en décembre dernier.

buc/jh