Cembra regroupe l'activité de paiement différé

Zurich (awp) - Le spécialiste du crédit à la consommation et des cartes de paiement Cembra Money Bank a regroupé ses activités de paiement différé ("buy now pay later", BNPL) dans la nouvelle division Cembrapay.

La nouvelle entité est composée des filiales Byjuno et Swissbilling, qui proposent des services de paiement différé, et sera dirigée par Christian Stolz. "Le BNPL s'est très fortement développé en Suisse ces dernières années", a dit ce dernier mercredi dans un communiqué, estimant entrevoir "du potentiel de croissance additionnel" dans cette activité.

"La tendance sur le marché s'éloigne du financement classique et se dirige vers des solutions de paiement et de financement flexibles", a ajouté le directeur général de Cembra, Holger Laubenthal.

al/rp