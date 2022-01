Cembra: saisir de nouvelles opportunités de croissance après la perte de Migros

Zurich (awp) - La banque spécialisée dans le crédit de consommation Cembra Money Bank ne s'est pas encore remise de la perte de Migros, son plus gros clients dans le secteur des cartes de crédit. Son directeur général (CEO) Holger Laubenthal entend désormais poursuivre la croissance en misant sur plus de numérisation et sur le développement des activités actuelles, comme il l'a dit dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition de mercredi).

Dans un premier temps, il s'agit de convaincre le plus possible de clients Migros de rester fidèles à Cembra. "La loyauté des clients dans le secteur des cartes de crédit est très élevée. Si un produit est bien accepté, la probabilité d'un changement de carte est faible", a déclaré le patron de Cembra.

Depuis des années, la banque entretient d'étroites relations avec ses clients et comprend bien leurs besoins. La fin du partenariat avec Migros constitue une "chance de développer son propre nouveau produit". Le patron est confiant d'atteindre les objectifs de bénéfices et il veut conserver plus de la moitié des clients Migros.

.

Cembra veut continuer de croître, prioritairement à l'organique, a souligné M. Laubenthal. En 2019, avec Cashgate, l'institut a aussi montré qu'il était capable de faire des acquisitions et de les intégrer avec succès. Si une opportunité se présente et qui aide à réaliser plus rapidement la stratégie du groupe, on l'examinera.

Cela vaut tant pour le secteur du leasing que pour celui du crédit privé. "Je n'exclus pas d'acquisitions, mais nous préférons la croissance organique. Dans le secteur du leasing, les produits seront transférés sur une nouvelle plateforme", a précisé M. Laubenthal.

Afin de soutenir la croissance, une nouvelle application sera lancée fin mars. Ce ne sera pas prioritairement un canal de commercialisation, mais permettra un meilleur ressenti de la clientèle, dans un premier temps dans le secteur des cartes de crédits. Les clients auront accès à plus de services.

Cembra est également bien positionné dans le secteur acheter maintenant, payer plus tard (Buy-now-pay-later), selon son patron. Ce dernier estime que la banque détient entre 10% et 20% de parts du marché et qu'elle est en mesure de bien s'imposer face aux gros.

pas de crédits PME

Un élargissement des produits vers les petites et moyennes entreprises (PME) n'est pas à l'ordre du jour, a relevé M. Laubenthal. On avait testé les cartes de crédit PMI, puis la crise du coronavirus est arrivée et avec les aides de l'état, il n'y a aucun sens à développer ces affaires.

A propos du dividende, le patron de Cembra a relevé qu'il revêt une grande importance et que cela va rester ainsi. Actuellement, on parle de 3,75 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé et d'autant ou plus pour l'exercice en cours. Par la suite, des bénéfices en hausse se traduiront par une augmentation des dividendes.

kw/rp