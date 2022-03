Changements en vue au conseil d'administration de Cembra

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Cembra Money Bank devrait compter dans ses rangs trois nouveaux membres indépendants à compter de la prochaine assemblée générale convoquée pour le 24 avril. Les actionnaires seront également amenés à valider les comptes 2021 et le versement à ce titre d'un dividende de 2,50 francs suisses par action, qui le cas échéant sera effectué trois jours plus tard.

En plus de la réélection des sortants Thomas Buess, Susanne Klöss-Braekler, Monica Mächler et le président Felix Weber, le conseil d'administration soumettra à l'assemblée la candidature de Jörg Behrens, Marc Berg et Alexander Finn en qualité de membres indépendants, pouvait-on lire dans l'invitation envoyée mercredi.

Né en 1964, Jörg Behrens justifie d'une vaste expérience dans la gestion du risque, ainsi que dans la direction et le conseil aux entreprise. Il préside actuellement la société Fintegral, qu'il a fondée en 2009 et dirigée pendant 10 ans. Entre 2012 et 2021, il a également siégé au conseil d'administration du spécialiste des produits structurés Leonteq.

Directeur général (CEO) de Free Now Group, Marc Berg est expert en transformation et modèle d'affaires. De 2016 à 2018, l'Allemand a officié en tant que responsable des marchés Allemagne, Autriche et Suisse (DACH) pour le prestataire de services de paiement en ligne Klarna Bank.

Spécialiste des assurances, Alexander Finn est depuis 1995 partenaire auprès de la filiale britannique du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC), où il dirige les services de comptabilité, d'audit et de conseil pour les plus importants clients internationaux. Il devrait quitter son poste en juin prochain.

