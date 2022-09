Corr Cembra rachète Byjuno, fournisseur de solutions pour paiement de factures

Zurich (awp) - Le spécialiste du crédit à la consommation et des cartes de paiement Cembra Money Bank acquiert pour 60 millions de francs suisses l'entreprise Byjuno, un fournisseur de solutions pour paiement de factures en Suisse. Cette acquisition devrait contribuer positivement au bénéfice net de 2023.

Byjuno a réalisé en 2021 un volume d'affaires de 408 millions de francs suisses. Cembra compte ainsi se renforcer dans les secteurs du financement intégré et du paiement différé, précise vendredi un communiqué.

Par ailleurs le groupe zurichois prévoit de fusionner Byjuno avec sa filiale Swissbilling. Le directeur général de Byjuno, Christian Stolz, prendra la tête des deux sociétés tandis que l'actuel patron de Swissbilling, Jean-Christophe Calmes, deviendra le directeur général adjoint de la nouvelle entité.

Les offres des deux sociétés seront poursuivies et les quelque 1200 clients pourront aussi profiter d'une palette de produits et de services plus élargie dans le secteur du paiement en ligne ou dans les magasins.

Cembra a en outre signé un accord de collaboration avec la société Intrum, indique le communiqué. Ce partenariat concernera le secteur "achète maintenant et paie plus tard" (BNPL) et les informations concernant les crédits.

Part de marché importante dans le BNPL

L'entreprise zurichoise a par ailleurs précisé, sans tenir compte des effets uniques liés à l'acquisition de Byjuno d'un montant de quatre à cinq millions en 2022 et 2023, anticiper une contribution annuelle au bénéfice net d'au moins 6 millions de francs suisses de la nouvelle filiale.

Lors d'une téléconférence, le directeur des finances Pascal Perritaz a indiqué que Byjuno engrangeait déjà un rendement sur les fonds propres (ROE) supérieur à 15%, l'objectif à moyen terme de Cembra. La fusion de Byjuno avec Swissbilling permettrait au groupe zurichois de détenir une part de marché dans le secteur BNPL de 20 à 30%, devenant l'acteur helvétique le plus important, selon les estimations du directeur général Holger Laubenthal.

L'objectif de générer un bénéfice net de 10 à 20 millions dans ce segment devrait être atteint d'ici 2026 au plus tard, estime la direction.

Revenant sur la marche des affaires en 2022, Cembra a indiqué que l'évolution positive s'est poursuivie au 3e trimestre et la hausse des recettes est attendue à 3% tandis que les revenus liés aux commissions et frais devraient avancer de 10%.

Dans le segment cartes de crédit, les recettes sont attendues en hausse de 8%, grâce au nouveau produit Certo. Les prévisions pour cette année et à moyen terme ont également été confirmées.

Vontobel, qui salue l'acquisition, souligne également la mise à jour des perspectives financières et relève une croissance plus importante qu'attendu du chiffre d'affaires au 3e trimestre, grâce aux recettes générées par les commissions et frais. L'analyste note également que Cembra prévoit toujours une croissance à deux chiffre du segment BNPL en Suisse.

A la Bourse, l'action Cembra a fini en hausse de 3% à 70,50 francs suisses, dans un SPI en progression de 1,48%.

