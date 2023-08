L’appli Cembra comporte une nouvelle fonctionnalité permettant aux clientes et aux clients disposant d’une carte de crédit de bénéficier d’une sécurité accrue

Zurich – Cembra est la première banque suisse à doter son application dédiée aux cartes de crédit d’une solution permettant d’avoir un traitement numérisé des demandes de remboursement. Cela permet à Cembra d’offrir à ses clientes et à ses clients un service rapide et simple en cas d’erreur lors d’une transaction ou en cas de soupçon de fraude visant une carte de crédit et contribue à la sécurisation des achats effectués en ligne.

L’appli Cembra dédiée aux cartes de crédit évolue constamment et elle est enrichie de nouvelles fonctionnalités de manière à améliorer l’expérience client et à gagner en efficacité.

Les détentrices et détenteurs de cartes de crédit peuvent dès maintenant signaler rapidement et simplement dans l’appli Cembra les transactions inconnues ou suspectes ainsi que les achats défectueux – qu’il s’agisse de marchandises ou de prestations – et initier une demande de remboursement grâce à un «agent virtuel». Cembra est la première banque suisse à mettre en place une telle solution et à proposer ainsi un service numérique constamment disponible; il s’agit quasiment d’un service client 24/7 ne comportant pas d’attente. Outre les fonctionnalités existantes de l’application telles que le «blocage de la carte» et le «remplacement de la carte», les clientes et les clients bénéficient ainsi d’un éventail de prestations optimisé ainsi qu’une protection supplémentaire lors des achats.

Esther Pfaff, Head Product & Innovation chez Cembra: «Notre ambition est de proposer à notre clientèle des solutions sécurisées, conviviales et adaptées aux besoins à partir d’une technologie moderne et de lui permettre ainsi de bénéficier d’une expérience d’achat optimisée. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de notre application, nous pouvons traiter plus rapidement les réclamations relatives aux transactions par cartes de crédit et gérer plus efficacement les processus de demande de remboursement – et ainsi fournir un meilleur service à nos clientes et clients. Parallèlement, nous pouvons sécuriser encore davantage l’utilisation des cartes de crédit.»

La technologie nécessaire est fournie par Rivero, l’un des principaux prestataires suisses de SaaS (software as a service), qui s’est spécialisé dans la numérisation et l’automatisation des processus de paiement. Thomas Müller, CEO et cofondateur de Rivero: «Nous nous réjouissons du fait que ‹Amiko Virtual Agent› soit mis en place chez Cembra. Notre objectif est de simplifier la protection des consommatrices et consommateurs lors des paiements par carte tout en la rendant plus efficace et conviviale. Notre logiciel moderne va permettre à Cembra de proposer à ses clientes et clients des libres-services de tout premier ordre.»