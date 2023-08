Payer dans les 30 jours avec TWINT

En partenariat avec Swissbilling (qui fait partie de CembraPay), TWINT introduit progressivement la fonction «Payer plus tard», qui rend les paiements encore plus flexibles. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent choisir, auprès de certains commerçants, s’ils souhaitent payer immédiatement ou dans les 30 jours.

Les plus de 5 millions d’utilisatrices et utilisateurs de TWINT apprécient d’ores et déjà les différentes possibilités d’utilisation offertes par l’app dans les situations du quotidien les plus diverses. L’expérience d’achat est désormais encore plus flexible. Chez certains commerçants, les utilisatrices et utilisateurs peuvent choisir entre payer immédiatement, comme c’était le cas jusqu’à présent, ou alors 30 jours plus tard. Comme annoncé en septembre 2022, TWINT collabore pour la mise en œuvre de cette fonction avec la filiale de Cembra, Swissbilling (qui fait partie de CembraPay), spécialisée dans les solutions d’achat sur facture.

L’intégration de la fonction «Payer plus tard» dans l’app TWINT s’effectue de manière aussi fluide et intuitive que les paiements instantanés. Les utilisatrices et utilisateurs effectuent leurs achats comme d’ordinaire dans la boutique en ligne de leur choix et sélectionnent TWINT comme moyen de paiement. Si un commerçant propose l’option de payer plus tard avec TWINT, les utilisatrices et utilisateurs peuvent choisir en toute simplicité, lors du passage en caisse, s’ils préfèrent payer immédiatement ou dans les 30 jours. Ainsi, ils peuvent par exemple vérifier les produits avant de les payer. Cette fonction présente donc des avantages similaires à ceux de l’achat sur facture classique, tout en étant intégrée digitalement à l’expérience d’achat. Les commerçants proposent ainsi une option de paiement pratique qui répond au besoin de flexibilité de la clientèle.

La fonction «Payer plus tard» de TWINT offre transparence et clarté. Grâce à un portail dédié, accessible depuis l’app TWINT, les utilisatrices et utilisateurs ont en permanence accès à un aperçu des paiements effectués ou à venir. Il est aussi possible d’activer les paiements automatisés. Avec cette option, les montants dus sont automatiquement payés via TWINT après 30 jours.

Markus Kilb, CEO de TWINT: «Avec le lancement de cette nouvelle fonction, nous voulons contribuer à l’objectif global de simplifier chaque jour la vie des utilisatrices et utilisateurs. Plus des trois quarts des commerces en ligne et hors ligne en Suisse proposent déjà à leur clientèle une expérience d’achat pratique via TWINT. Grâce à la collaboration avec notre partenaire Swissbilling, cette expérience sera désormais encore plus flexible.»

Holger Laubenthal, CEO de Cembra: «Nous avons pour ambition de proposer des solutions conviviales aux consommatrices et consommateurs grâce à de nouvelles technologies. C’est exactement ce que propose l’offre ‹Payer plus tard› de TWINT et Swissbilling. Nous repensons ainsi entièrement l’achat sur facture classique, intégré en toute transparence dans les processus d’achat numériques de la clientèle. Nous sommes heureux de nous lancer sur le marché en collaboration avec notre partenaire TWINT.»