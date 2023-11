Cembre SpA est un fabricant italien de connecteurs électriques à compression et d'accessoires de câbles pour la construction et l'installation de panneaux, de câbles de moyenne tension et d'autres applications. La société fabrique également des outils mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour l'installation de connecteurs électriques et pour la coupe de câbles, ainsi que des blocs de jonction. Cembre SpA opère à travers plusieurs filiales basées au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie.

Secteur Equipements et composants électriques