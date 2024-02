Cementir Holding NV est une société multinationale constituée aux Pays-Bas et opérant dans le secteur des matériaux de construction. Par le biais de ses filiales réparties dans 18 pays sur les cinq continents, Cementir est spécialisée dans le ciment blanc et dans la production et la distribution de ciment gris, de béton prêt à l'emploi, de granulats, de produits en béton et est active dans le traitement des déchets urbains et industriels. Les produits du Groupe sont commercialisés dans plus de 70 pays. Le Groupe est un important producteur de ciment blanc et dispose de plateformes verticalement intégrées en Scandinavie, en Belgique et en Turquie.

Secteur Matériaux de construction