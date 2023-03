L'Europe en baisse ; attendez la macroéconomie américaine demain

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont presque tous clôturé en dessous du pair jeudi, le Mib se contractant au cours d'une journée riche en résultats d'entreprises, tandis qu'à l'étranger, les données sur l'emploi américain étaient attendues demain, ce qui pourrait apaiser les inquiétudes suscitées par l'agressivité de M. Powell en début de semaine.

Entre-temps, au cours de la semaine se terminant le 4 mars, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage a augmenté à 211 000 contre 190 000 la semaine précédente et par rapport aux attentes du marché qui tablaient sur 195 000.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent à 27 710,53, tout comme le Mid-Cap à 44 402,26, le Small-Cap a cédé 0,3 pour cent à 30 537,02 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,1 pour cent à 9 480,03.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,1 %, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,6 % et le DAX 40 de Francfort est juste au-dessus de la normale.

La sous-performance des marchés américains cette année par rapport à l'Europe a donné lieu à une chasse aux bonnes affaires, le Nasdaq 100 en particulier étant revenu à son niveau d'avant le témoignage du président de la Fed en début de semaine", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG, "La plupart des investisseurs attendent maintenant de voir comment les données sur l'emploi de demain, qui prépareront le terrain pour l'inflation américaine la semaine prochaine, se dérouleront".

Sur le Mib, seuls deux titres sont dans le vert : STMicroelectronics et Inwit, en hausse de 1,1 pour cent et 0,3 pour cent, respectivement.

Azimut Holding a reculé de 3,2% après avoir annoncé jeudi qu'il avait maintenu son dividende inchangé à 1,30 euro par action - avec un rendement du dividende de 5,8% - malgré la baisse des revenus et des bénéfices en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé est tombé à 1,29 milliard d'euros en 2022, contre 1,45 milliard d'euros en 2021, et le bénéfice d'exploitation a chuté à 547 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 707 millions d'euros un an plus tôt.

Prysmian a clôturé en hausse de 3,1 % après avoir annoncé jeudi que le bénéfice net pour 2022 avait augmenté à 509 millions d'euros, contre 310 millions d'euros l'année précédente.

Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,60 euro par action, contre 0,55 euro en 2021.

Italgas abandonne 2,1%. Le conseil d'administration a approuvé jeudi les résultats consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros, en hausse de 12% par rapport à 1,37 milliard d'euros en 2021.

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 436,1 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à 383,4 millions d'euros en 2021.

En outre, Italgas a décidé de proposer à l'assemblée des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,317 EUR par action, en hausse de 7,5 % par rapport à 0,295 EUR en 2021.

Banca Generali a été dans les quarts inférieurs et a baissé de 4,1% après avoir confirmé que les entrées nettes totales en février s'élevaient à 442 millions d'euros, pour une valeur totale depuis le début de l'année de plus de 859 millions d'euros.

Du côté des valeurs moyennes, Cementir Holding a clôturé en baisse de 1,7%. Avec un bénéfice net en hausse de 43%, le conseil d'administration a décidé jeudi d'augmenter le dividende 2022 de 22% à 0,22 euro contre 0,18 euro versé l'an dernier.

Les revenus des ventes et des services du groupe ont atteint un record historique de 1,72 milliard d'euros, en hausse de 27% par rapport à 1,36 milliard d'euros en 2021.

Autogrill a clôturé dans le vert de 0,3% après avoir approuvé jeudi ses résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se soldent par une perte de 53,7 millions d'euros contre un résultat négatif de 37,8 millions d'euros en 2021.

Les revenus consolidés s'élèvent à 4,1 milliards d'euros en 2022, en hausse de 50 % à taux de change constants, contre 2,6 milliards d'euros en 2021. "Le chiffre d'affaires en 2022 représente environ 88 % du chiffre d'affaires enregistré en 2019 à taux de change constants, hors cessions sur la période."

Tinexta a clôturé dans le rouge de 3,0% après avoir terminé 2022 avec un bénéfice net de 78,1 millions d'euros contre 38,7 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,51 EUR par action.

Alerion Clean Power augmente de 2,9 %. Jeudi, elle a approuvé les états financiers consolidés pour 2022, dans lesquels elle a fait état d'un bénéfice net de 71 millions d'euros, contre 48,7 millions d'euros en 2021.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,65 EUR par action, contre 0,44 EUR en 2021.

Le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 273,7 millions d'euros, contre 153,8 millions d'euros en 2021.

Dans le secteur des petites capitalisations, Pierrel est en hausse de 7,6 % après avoir annoncé un bénéfice net de 1,4 million d'euros pour 2022, contre une perte nette de 400 000 euros l'année dernière.

TXT e-solutions grimpe de 2,3% après avoir approuvé jeudi ses résultats financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 150,8 millions d'euros, en hausse de 56% par rapport aux 96,4 millions d'euros de 2021.

Le conseil d'administration proposera également à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 0,18 EUR par action, contre 0,04 EUR en 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 12,00 milliards d'EUR, soit une hausse de 8,0 % par rapport aux 7,83 milliards d'EUR de l'année précédente.

Le conseil d'administration de Gefran - en baisse de 1,9 pour cent - a approuvé les états financiers de 2022 jeudi, faisant état d'un bénéfice net positif de 10 millions d'euros - soit 7,4 pour cent des revenus - et comparé au résultat également positif de l'année précédente de 13,7 millions d'euros.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,40 EUR, contre 0,38 EUR l'année précédente.

Le chiffre d'affaires est passé de 118,6 millions d'euros l'année précédente à 134,4 millions d'euros.

Le conseil d'administration de BasicNet - dans le rouge de 1,4 pour cent - a approuvé le budget 2022 jeudi, faisant état d'un bénéfice net de 30 millions d'euros, contre 20,3 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 48 pour cent.

Le conseil d'administration proposera également un dividende de 0,18 EUR par action, pour un total d'environ 9 millions d'EUR, soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à l'année précédente, où il était de 0,12 EUR par action.

d'Amico International Shipping a progressé de 2,4 % après avoir annoncé un bénéfice net de 134,9 millions USD en 2022, contre une perte nette de 37,3 millions USD en 2021. Le conseil d'administration a donc proposé un dividende de 0,0153 USD par action.

Parmi les PME, Illa a clôturé à 0,001 EUR après avoir annoncé vendredi qu'elle procéderait à un regroupement d'actions à raison d'une nouvelle action ordinaire pour 100 actions existantes. En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit de 636,8 millions à 6,4 millions après le regroupement. Le regroupement aura donc lieu le 13 mars, tandis que le 10 mars sera le dernier jour de négociation des actions avant le regroupement.

Neurosoft, en baisse de 15 %, et Fenix Entertainment, en baisse de 13 %, sont à la traîne.

Reway clôture en hausse de 16 % après son entrée hier à la Bourse italienne.

À New York, le Dow Jones se situe juste au-dessus de la parité, le Nasdaq est en hausse de 0,3 % et le S&P 500 progresse de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0581 USD contre 1,0555 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,1927 USD contre 1,1834 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 83,25 USD contre 82,38 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 827,74 USD l'once contre 1 817,47 USD l'once à la clôture de mercredi.

Le calendrier économique de vendredi s'ouvre avec les données sur la consommation des ménages japonais, à 0030 CET.

Toujours au Japon, une décision sur les taux d'intérêt est attendue à 0330 CET, suivie à 0400 CET par la déclaration de la BoJ sur la politique monétaire et, à 0600 CET, la conférence de presse de la banque.

À 0800 CET, plusieurs macros sont attendues du Royaume-Uni, y compris la production industrielle et manufacturière de janvier, le PIB et la balance commerciale.

Au même moment, l'Allemagne publiera l'indice des prix à la consommation, suivi de la balance commerciale française à 8h45 CET.

À 1000 CET, l'Italie publiera son indice des prix à la production. À 1130 CET, il y aura une vente aux enchères de BOTs italiens à 12 mois.

Dans l'après-midi, à 14h00 CET, l'indicateur mensuel du NIESR sur le PIB britannique sera publié tandis qu'aux États-Unis, les données sur le travail seront publiées, y compris les salaires horaires, les emplois non agricoles et le taux de chômage.

Le taux de chômage sera également publié au Canada, à 14h30 CET.

Sur le front des entreprises italiennes, les résultats de Caltagirone Editore, Masi Agricola et Tesmec sont attendus.

