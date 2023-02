Le Mib dépasse les 27 100 ; les prix du gaz de l'UE sont au plus bas

(Alliance News) - Mercredi, les bourses européennes ont clôturé en territoire positif, à l'exception de la France, qui a légèrement baissé, tandis que les regards étaient tournés vers les prix du gaz naturel européen, qui ont chuté.

"Une grande partie des perspectives plus optimistes pour l'économie britannique découle de la chute des prix de l'énergie. Après deux jours de hausse, le gaz naturel chute à nouveau, menaçant de revenir aux plus bas de janvier. Bien que ces baisses ne se soient pas encore répercutées sur les consommateurs, elles suggèrent que la contraction des revenus pourrait s'atténuer au cours de l'année 2023", a commenté Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG.

En effet, les contrats à terme sur le gaz naturel - mesurés sur le TTF néerlandais - sont restés en dessous de 55 EUR/MWh, confirmant ainsi la proximité des plus bas niveaux jamais atteints depuis septembre 2021, alors que les températures en Europe devraient augmenter et que le temps plus doux revient à partir de la semaine prochaine.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,2 % à 27 160,73, la Mid-Cap en baisse de 0,1 % à 44 413,86, la Small-Cap a gagné 0,1 % à 30 245,56 et l'Italy Growth était fractionnellement dans le vert à 9 695,50.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a gagné 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris a cédé 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,6 pour cent.

Sur le Mib, Banca Mediolanum a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent après avoir annoncé une baisse de son bénéfice net pour 2022, à 521,8 millions d'euros contre 713,1 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus nets d'intérêts sont passés de 270,2 millions d'euros à 407,0 millions d'euros, la marge de contribution a augmenté de 1,23 milliard d'euros à 1,43 milliard d'euros et la marge d'exploitation a augmenté de 502,6 millions d'euros à 680,3 millions d'euros en 2021.

Le ratio Common Equity Tier 1 au 31 décembre 2022 est de 20,6 %, un niveau d'excellence absolue qui tient également compte de la distribution de dividendes d'environ 369 millions d'euros.

Hera - en baisse de 0,3 % - a annoncé mercredi qu'elle avait approuvé son plan d'affaires jusqu'en 2026, dans lequel elle prévoit une augmentation du dividende à 15 centimes d'euros par action, soit 25 % de plus que le dernier dividende versé.

L'EBITDA jusqu'en 2026 devrait être d'environ 1,5 milliard d'euros, en hausse de 246 millions d'euros par rapport à 2021. Les investissements totaux dépasseront 4,1 milliards d'euros selon les estimations, soit une hausse de 53 % par rapport aux cinq dernières années.

L'entreprise attend également plus de 130 millions d'euros de contributions PNRR, obtenus pour accélérer les investissements du groupe dans les territoires desservis.

Bénéfices croissants et augmentation du dividende. C'est ainsi que la Banco BPM se présente à la communauté financière à l'issue d'une année 2022 positive pour la banque, mais à la fin de la séance de mercredi, elle a clôturé en bas de la liste, dans le rouge de 2,0 %.

Le bénéfice net est passé de 569,1 millions d'euros en 2021 à 702,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 24 %, tandis que le chiffre ajusté a augmenté de 25 %, passant de 710,1 millions d'euros à 886,3 millions d'euros.

Pour le seul quatrième trimestre, le bénéfice net s'est amélioré de 93 % pour atteindre 209,9 millions d'euros, contre 108,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, tandis que le chiffre ajusté marque une augmentation de 83 %, passant de 137,6 millions d'euros à 251,7 millions d'euros.

Sur le segment des cadets, Cementir Holding a gagné 3,9%, après avoir annoncé mercredi ses résultats préliminaires consolidés pour 2022, faisant état de revenus au niveau record de 1,72 milliard d'euros, en hausse de 27% par rapport à 1,36 milliard d'euros en 2021. Ces chiffres, explique la société, ne comprennent pas l'impact de l'application de la norme IAS 29 en Turquie.

Record historique également pour l'EBITDA, à 335,2 millions d'euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 311,0 millions d'euros en 2021.

Credito Emiliano - en baisse de 1,1% - a déclaré mercredi qu'il était l'établissement le plus solide au niveau européen parmi les banques commerciales et le meilleur en Italie, comme le montre la publication sur le site de la Banque centrale européenne des données sur les exigences en matière de capital publiées par les banques concernées supervisées directement par l'autorité basée à Francfort.

L'exigence prise en considération est celle du Pilier 2 qui, pour le Groupe Credem, est égale à 1,0%, le meilleur paramètre en Italie et le premier en Europe parmi les banques commerciales du panel d'institutions directement supervisées par Francfort qui l'ont divulgué.

Banca Popolare di Sondrio a baissé de 0,5%. Le conseil d'administration a approuvé mardi les résultats préliminaires consolidés et les résultats financiers de l'exercice 2022, qui s'est soldé par un bénéfice net de 251,3 millions d'euros, contre 268,6 millions d'euros un an plus tôt.

OVS est dans le vert à hauteur de 1,7%, après avoir annoncé l'achat - dans la période du 31 janvier au 6 février - de 80 303 actions ordinaires pour une valeur totale de 180 746,41 EUR.

Dans le segment des petites capitalisations, Greenthesis - en hausse de 0,1% - et Andion Italy, la filiale italienne d'Andion Global, leader mondial dans la conception, la fourniture et la construction de solutions pour la valorisation énergétique par digestion anaérobie de sous-produits agricoles et de déchets organiques, ont annoncé mardi avoir signé un accord-cadre visant l'acquisition, la restructuration et la gestion ultérieure d'un cluster d'usines de traitement et de valorisation énergétique de déchets agroalimentaires, de sous-produits et de déchets zootechniques pour la production de biométhane.

Caltagirone Editore - dans le vert de 0,3% - a annoncé mardi que Piemme, la société de publicité du groupe, et Mondadori Media, une société du Mondadori Group Spa - dans le vert de 0,4% sur le Mid -, ont défini un partenariat pour la promotion de Tv Sorrisi e Canzoni, Chi, Guida TV et Telepiù.

La collaboration consiste à confier exclusivement à Piemme la vente en Italie d'espaces publicitaires pour les quatre marques de télévision et de divertissement, dans le magazine, les canaux numériques, les médias sociaux et les applications, ainsi que la gestion des parrainages liés aux événements.

Parmi les PME, Jonix a clôturé dans le rouge de 5,4 pour cent après avoir annoncé mardi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec des revenus en baisse à 4,4 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros l'année précédente. Les revenus générés à l'étranger se sont élevés à 2,5 millions d'euros, soit 58 % du total, contre 4,1 millions d'euros en 2021, où ils représentaient 60 % du total. L'Italie a affiché des revenus de 1,9 million d'euros, contre 2,8 millions d'euros en 2021.

Franchetti est en hausse de 4,8 % après avoir annoncé mercredi qu'elle a remporté des commandes d'une valeur de 7,5 millions d'euros au quatrième trimestre, dont 5,6 millions d'euros rien qu'en Italie.

Le carnet de commandes du groupe au 31 décembre 2022 s'élevait à environ 20 millions d'euros, soit une augmentation supérieure aux prévisions de 30 % par rapport au chiffre de septembre dernier et permettant une visibilité sur les revenus pour l'exercice 2025.

À New York, au plus fort de la journée de mercredi, le Dow était dans le rouge de 0,5 %, le Nasdaq cédait 1,7 % et le S&P 500 était en baisse de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0720 contre USD1.0704 à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, vaut 1,2068 USD contre 1,2018 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,03 USD par baril, contre 83,40 USD par baril mardi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 887,35 USD l'once, contre 1 876,10 USD l'once à la clôture de mardi.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les stocks de brut aux États-Unis ont augmenté de 2,423 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 3 février 2023, par rapport aux attentes du marché qui prévoyaient une augmentation de 2,457 millions de barils, selon le dernier rapport de la US Energy Information Administration.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, les données sur la masse monétaire M2-M3 du Japon sont attendues à 0050 CET.

À 0101 CET, c'est au tour du Royaume-Uni de publier le rapport RICS sur les prix des logements.

De retour au Japon, à 0700 CET, les commandes de machines-outils sont publiées.

A 0800 CET, l'inflation allemande est annoncée, tandis qu'à 1100 CET, toujours en Europe, les prévisions économiques de l'Union européenne sont publiées. Le sommet des dirigeants européens est prévu en même temps.

Dans l'après-midi, outre-mer, à 14h30 CET sont publiées les données sur les demandes continues de chômage.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, des résultats sont attendus de Banca Generali, Banca Ifis, Banca Profilo, Banco di Desio e della Brianza, BFF Bank, Buzzi Unicem, Enel, Gefran, illimity Bank, Mediobanca, Piquadro, Racing Force, Sanlorenzo, Unipol et UnipolSai.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

