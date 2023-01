Roberto Marazza sera le nouveau directeur financier de Cementir Holding

(Alliance News) - Cementir Holding NV a annoncé vendredi que Roberto Marazza assumera le rôle de Group Chief Financial Officer à partir du 15 mars.

Roberto Marazza, qui est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'université de Gênes, a commencé sa carrière chez IBM en tant que responsable administratif, puis a occupé des postes à responsabilité croissante jusqu'à devenir directeur financier dans des entreprises du secteur des carburants et de l'énergie et des énergies renouvelables, telles que Total ERG et Italiana Petroli, une société du groupe API.

L'action de Cementir Holding a clôturé vendredi en baisse de 0,9 pour cent à 6,38 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

