CEMEX Holdings Philippines, Inc. est une société basée aux Philippines qui produit et commercialise du ciment et des produits à base de ciment par le biais de ventes directes en utilisant un réseau de distribution maritime et terrestre. La société, par l'intermédiaire de ses filiales APO Cement Corporation (APO) et Solid Cement Corporation (Solid), est impliquée dans la production, la commercialisation, la distribution et la vente de ciment et d'autres produits à base de ciment. Les produits et services de la société comprennent le ciment, le béton prêt à l'emploi, les chaussées, les logements et les adjuvants. La société vend ses produits principalement sous forme de ciment Portland gris, de ciment de maçonnerie ou de mortier, de ciment mélangé et de béton prêt à l'emploi. Les produits de ciment de la société sont vendus sous les marques APO, Island et Rizal. Les marques Island et Rizal sont principalement vendues aux clients de Luzon, tandis que le ciment de la marque APO est principalement vendu aux clients des Visayas et du nord de Mindanao. Ses produits prêts à l'emploi sont commercialisés sous des marques telles que Promptis et vendus à des clients de la région métropolitaine de Manille.

Secteur Matériaux de construction